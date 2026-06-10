Η Μπαρτσελόνα αποφάσισε να μην ενεργοποιήσει την οψιόν αγορά του Μάρκους Ράσφορντ. Σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα της Βαρκελώνης «Sport», ο 28χρονος Άγγλος σταρ, που αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν δανεικός από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, θα επιστρέψει στην πατρίδα του.

Πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στην Ισπανία, έχοντας στο ενεργητικό του 14 γκολ κι ισάριθμες ασίστ σε 49 ματς, σε όλες τις διοργανώσεις, με τη φανέλα των «μπλαουγκράνα».

Η Μπαρτσελόνα είχε ρήτρα αγοράς του ύψους 30 εκατ. ευρώ, η οποία δεν θα ενεργοποιηθεί.

Η απόκτηση του Άντονι Γκόρντον από τη Νιούκαστλ αντί 70 εκατ. ευρώ, που παίζει στην ίδια θέση στο αριστερό άκρο της επίθεσης, οδήγησε τη διοίκηση της πρωταθλήτριας Ισπανίας στην απόφαση.