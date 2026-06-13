Χωριστούς δρόμους αποφάσισαν να ακολουθήσουν ο Ρομπέρτο Μαντσίνι και η Αλ Σαντ, με τον Ιταλό τεχνικό να αποχωρεί από την ομάδα του Κατάρ έπειτα από μία σεζόν συνεργασίας.

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