Χωριστούς δρόμους αποφάσισαν να ακολουθήσουν ο Ρομπέρτο Μαντσίνι και η Αλ Σαντ, με τον Ιταλό τεχνικό να αποχωρεί από την ομάδα του Κατάρ έπειτα από μία σεζόν συνεργασίας.
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Χωριστούς δρόμους αποφάσισαν να ακολουθήσουν ο Ρομπέρτο Μαντσίνι και η Αλ Σαντ, με τον Ιταλό τεχνικό να αποχωρεί από την ομάδα του Κατάρ έπειτα από μία σεζόν συνεργασίας.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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