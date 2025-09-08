Ο Φερνάντο Σάντος δεν κατάφερε να βελτιώσει την αγωνιστική εικόνα της εθνικής ομάδας του Αζερμπαϊτζάν, καθώς σε 11 αγώνες που βρέθηκε στον πάγκο, οι Αζέροι γνώρισαν εννέα ήττες και απέσπασαν δύο ισοπαλίες.

Μοιραία, οι διοικούντες την ομοσπονδία της χώρας, ανακοίνωσαν την λύση της συνεργασίας τους με τον 70χρονο Πορτογάλο τεχνικό:

«Ο προπονητής της εθνικής ομάδας του Αζερμπαϊτζάν, Φερνάντο Σάντος, αποχώρησε. Το συμβόλαιο μεταξύ της διοίκησης της AFFA και του Πορτογάλου τεχνικού λύθηκε με αμοιβαία συμφωνία. Η εθνική μας ομάδα θα καθοδηγηθεί από τον προπονητή της ομάδας U-21, Αϊκάν Αμπάσοφ, στον αγώνα με την Ουκρανία».