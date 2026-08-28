Η διοίκηση της Ίντερ Μαϊάμι έλυσε τη συνεργασία της με τον Αργεντινό προπονητή, Γκιγιέρμο Ογιος, μετά από ένα απογοητευτικό σερί πέντε αγώνων χωρίς νίκη.

Αντικαταστάτης του Ογιος θα είναι ο 52χρονος συμπατριώτης του και πρώην διεθνής άσος, Κίλι Γκονζάλες.

Ο Γκονζάλες, ο οποίος δεν έχει προηγούμενη προπονητική εμπειρία στο εξωτερικό, θα αναλάβει τα καθήκοντά του μόλις λάβει τις απαραίτητες άδειες εργασίας, ενώ ο Όγιος θα παραμείνει στη θέση του μέχρι να έρθει ο νέος προπονητής.

Ο Γκιγιέρμο Ογιος, στενός φίλος του Μέσι και της οικογένειάς του, ανέλαβε προπονητής της Ίντερ Μαϊάμι τον Απρίλιο μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του Χαβιέ Μασεράνο, ο οποίος είχε οδηγήσει την ομάδα στον πρώτο τίτλο πρωταθλήματος τον Δεκέμβριο. Ο Κίλι Γκονζάλες γνωρίζει επίσης καλά τον «pulga», έχοντας παίξει μαζί του στην εθνική ομάδα στις αρχές της καριέρας του Μέσι.

Παρά τις τέσσερις ήττες και την μία ισοπαλία στους τελευταίους πέντε αγώνες της σε όλες τις διοργανώσεις, η Ίντερ Μαϊάμι βρίσκεται στην δεύτερη θέση στην Ανατολική Περιφέρεια του MLS.