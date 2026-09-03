Την απόφαση να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα της Ισπανίας, μόλις στα 31 του χρόνια, ανακοίνωσε ο Μάρκος Γιορέντε.

Ο δεξιός μπακ της Ατλέτικο Μαδρίτης, ο οποίος τον περασμένο Ιούλιο πανηγύρισε την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη «φούρια ρόχα», γνωστοποίησε την απόφασή του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μετά από πολλή σκέψη, αποφάσισα να ολοκληρώσω την πορεία μου με την εθνική ομάδα», ανέφερε ο Γιορέντε, συνοδεύοντας το μήνυμά του με φωτογραφία του να φιλά το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Γνωρίζω ότι είμαι ακόμη νέος και ότι, ίσως, εφόσον συνεχίσω να αγωνίζομαι σε υψηλό επίπεδο, θα είχα ακόμη μερικά χρόνια για να φορέσω αυτή τη φανέλα. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς δεν θα καταλάβετε αυτή την απόφαση και, πιθανότατα, ούτε εγώ θα την καταλάβαινα αν βρισκόμουν στη θέση σας. Είναι, όμως, μια προσωπική απόφαση, ώριμα μελετημένη και, πάνω απ’ όλα, μια απόφαση που αισθάνομαι βαθιά μέσα μου», πρόσθεσε.

Ο Γιορέντε ολοκλήρωσε τη διεθνή του καριέρα με 27 συμμετοχές, χωρίς να έχει πετύχει κάποιο γκολ. Στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο δεν αγωνίστηκε στον τελικό, ενώ είχε καταγράψει ολιγόλεπτη συμμετοχή στον ημιτελικό απέναντι στη Γαλλία, όπου η Ισπανία επικράτησε με 2-0.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι η απόφασή του δεν συνδέεται με την παρουσία του ή μη στον τελικό ούτε με την κατάκτηση του τροπαίου.

«Είτε συμμετείχα είτε όχι στο Παγκόσμιο Κύπελλο, είτε κερδίζαμε είτε χάναμε, αυτή η απόφαση είχε ήδη παρθεί», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο διεθνής αμυντικός έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στη Ρεάλ Μαδρίτης, πριν μετακομίσει το 2019 στην άλλη μεγάλη ομάδα της ισπανικής πρωτεύουσας, την Ατλέτικο.

Στη διάρκεια της καριέρας του έχει κατακτήσει, μεταξύ άλλων, δύο Champions League, ένα πρωτάθλημα Ισπανίας και το Παγκόσμιο Κύπελλο, κλείνοντας πλέον τον κύκλο του στην Εθνική ομάδα ως παγκόσμιος πρωταθλητής.