Ο προπονητής της Ρεν, Φρανκ Εζέ, απομακρύνθηκε από τον πάγκο της γαλλικής ομάδας μία ημέρα μετά την ήττα από τη Ναϊμέγκεν με σκορ 3-1 για το Europa League.

Ο Εζέ ανέλαβε τον περασμένο Φεβρουάριο, αντικαθιστώντας τον Αμπίμπ Μπεγέ, και οδήγησε τη γαλλική ομάδα στην εξασφάλιση ενός ευρωπαϊκού «εισιτηρίου», το οποίο κυνηγούσε επί δύο χρόνια.

Μάλιστα, πριν από μόλις έναν μήνα, είχε φέρει τη Ρεν στην πρώτη θέση της Ligue 1, έστω και προσωρινά. Μία σειρά 5 αγώνων χωρίς νίκη είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη θέση του.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Ouest-France», η οποία ήταν η πρώτη που μετέδωσε την αποχώρηση του Εζέ, είναι πολύ πιθανό στον πάγκο της ομάδας την Κυριακή (29/11), στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Τουλούζ για τη 12η αγωνιστική, να βρίσκεται ο προπονητής της δεύτερης ομάδας, Σεμπαστιάν Ταμπουρέ.

Ο Ταμπουρέ είχε αναλάβει ήδη δύο φορές προσωρινά την τεχνική ηγεσία της Ρεν, μετά τις απολύσεις του Μπεγέ και του Ζιλιέν Στεφάν, τον Νοέμβριο του 2024.