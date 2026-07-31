Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ακτής Ελεφαντοστού αλλάζει σελίδα, καθώς αποφάσισε να μην ανανεώσει το συμβόλαιο του ομοσπονδιακού τεχνικού Εμερσέ Φαέ.

«Το συμβόλαιο του κ. Εμερσέ Φαέ, ομοσπονδιακού προπονητή της εθνικής ομάδας Ανδρών της Ακτής Ελεφαντοστού, έληξε στις 31 Ιουλίου 2026 και δεν θα ανανεωθεί», ανέφερε η ομοσπονδία σε ανακοίνωσή της, ευχαριστώντας τον Φαέ για τη συμβολή του «στην ανάπτυξη της εθνικής ομάδας, καθώς και για τα αποτελέσματα που πέτυχε υπό την καθοδήγησή του, τα οποία θα αποτελούν σημαντικό κομμάτι της πρόσφατης ιστορίας του ποδοσφαίρου της Ακτής Ελεφαντοστού».

Ο Φαέ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Ακτής Ελεφαντοστού τον Ιανουάριο του 2024, μετά την απομάκρυνση του Γάλλου Ζαν-Λουί Γκασέ, εν μέσω του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής (CAN), το οποίο διεξαγόταν στη χώρα. Η αλλαγή προπονητή έγινε μία ημέρα μετά τη βαριά ήττα των «Ελεφάντων» με 4-0 από την Ισημερινή Γουινέα στη φάση των ομίλων.

Αρχικά ανέλαβε ως υπηρεσιακός προπονητής, όμως στις 20 Φεβρουαρίου 2024 μονιμοποιήθηκε στη θέση, αφού οδήγησε την Ακτή Ελεφαντοστού στην κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, με νίκη 2-1 επί της Νιγηρίας στον τελικό. Στη συνέχεια εξασφάλισε την πρόκριση της εθνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, όπου οι «Ελέφαντες» έφτασαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στη φάση των «16», γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τη Νορβηγία με 2-1.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ακτής Ελεφαντοστού διευκρίνισε ότι θα ανακοινώσει σε μεταγενέστερο χρόνο τον διάδοχο του Φαέ, καθώς και τη σύνθεση του νέου τεχνικού επιτελείου.