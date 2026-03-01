Ο Κώστας Φορτούνης και ο Γιώργος Δώνης αναμένεται να αποτελέσουν παρελθόν από την Aλ Καλίτζ, με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον επιστροφής στην Ελλάδα.

O 33χρονος μεσοεπιθετικός αποχώρησε το καλοκαίρι του 2024 από τον Ολυμπιακό, για λογαριασμό του συλλόγου από την Σαουδική Αραβία, και αποτελεί σταθερά έναν από τους κορυφαίους δημιουργούς της Saudi Pro League, μετρώντας 8 γκολ και 11 ασίστ σε 21 συμμετοχές τη φετινή σεζόν, ενώ στη συνολική του παρουσία έχει καταγράψει 18 γκολ και 16 ασίστ, σε 52 συμμετοχές.

Ο Γιώργος Δώνης από την πλευρά του φαίνεται πως έχει πάρει την απόφαση να αποχωρήσει από τον πάγκο της ομάδας, έπειτα από δυόμιση χρόνια παρουσίας.

Ο 56χρονος προπονητής έκατσε στον πάγκο της Άλ Καλίτζ για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2024 και έχει συμπληρώσει 60 παιχνίδια στο τιμόνι της ομάδας, με απολογισμό 19 νικών, 12 ισοπαλιών και 29 ηττών, με την ομάδα του να βρίσκεται στην 11η θέση του βαθμολογικού πίνακα του πρωταθλήματος.

Στην Αλ Καλίτζ υπάρχει και τρίτος Έλληνας, ο Γιώργος Μασούρας, ο οποίος είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό. Κάτι που σημαίνει πως αν δεν παραμείνει και τη νέα σεζόν στο κλαμπ, η ελληνική παροικία θα σπάσει.

Δημοσίευμα του εξωτερικού επιβεβαιώνει την πρόθεση αποχώρησης του Κώστα Φορτούνη και του Γιώργου Δώνη με την ολοκλήρωση της σεζόν.

«Έμπιστες πηγές του Al-Midan Al-Riyadi αποκάλυψαν ότι η διοίκηση της ομάδας Αλ Καλίτζ αποφάσισε ότι ο Έλληνας προπονητής Γιώργος Δώνης, και ο συμπατριώτης του ποδοσφαιριστής Κώστας Φορτούνης, θα αποχωρήσουν από τον σύλλογο στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τόσο ο προπονητής, όσο και ο Φορτούνης, οι οποίοι αποτελούν από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες για την πορεία της ομάδας στη Saudi Pro League δεν θα συνεχίσουν μαζί με την ομάδα, την επόμενη σεζόν. Η τρέχουσα σεζόν θα είναι η τελευταία τους στην Καλίτζ.

Ο Φορτούνης, συγκεκριμένα, έχει πραγματοποιήσει εξαιρετική σεζόν, ηγούμενος στα στατιστικά της ομάδας και προσφέροντας σημαντικά στην επίδοση της ομάδας, ωστόσο η διοίκηση δεν κατάφερε να καταλήξει σε συμφωνία για ανανέωση του συμβολαίου του».