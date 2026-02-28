Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο Ισραήλ μετά το χτύπημα στο Ιράν σε συνεργασία με τις ΗΠΑ. Οι πολιτικές αποφάσεις και η πολεμική κατάσταση επηρεάζουν άμεσα και τον αθλητισμό.

Ο παίκτης της Χαποέλ Μπερ Σεβά, Κινγκς Κανγκουά, με ανάρτησή του στο X μοιράστηκε τα συναισθήματά του, μετά το… σχέδιο που έχει εκπονηθεί για τη μεταφορά των αλλοδαπών παικτών εκτός χώρας. Ο ίδιος, όπως και άλλοι δύο ποδοσφαιριστές θα το κάνουν άμεσα.

Η αγωνιστική της πρωταθλήματος που επρόκειτο να διεξαχθεί αυτήν την εβδομάδα αναβλήθηκε, με τις ομάδες να οργανώνονται μετά τα νέα δεδομένα. Ο μέσος της Χαποέλ Μπερ Σεβά, ο οποίος απάντησε στο λογαριασμό του στο X στο ερώτημα φιλάθλου του κλαμπ: «Όλα καλά;», με τον μέσο από τη Ζάμπια ν’ απαντά: «Όχι».

Η Χαποέλ Μπερ Σεβά, προσπαθώντας να μαζέψει την κατάσταση, σχεδίασε πλάνο για να ηρεμήσει τους ξένους παίκτες της. Αυτό προβλέπει ότι θα ταξιδέψουν προς νότο και κάποιοι θα μετακινηθούν στην Ιορδανία. Από εκεί, το σχέδιο είναι είτε να περιμένουν μερικές ημέρες στο σημείο, είτε άλλοι να «πετάξουν» προς τις πατρίδες τους.

Προς το παρόν, φαίνεται ότι οι Κινγκς Κάνγκουα, Έλντερ Λόπες και Τζιμπρίλ Ντιόπ φεύγουν άμεσα από τη χώρα.

Ο 26χρονος Κανγκουά, αγωνίζεται στην Χαποέλ Μπερ Σεβά για δεύτερη σεζόν, και στην τρέχουσα έχει σημειώσει 8 γκολ και μοιράσει 5 ασίστ. Δεν είναι ακόμη σαφές αν το tweet θα έχει πρακτική σημασία, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι η τεταμένη κατάσταση θα μπορούσε να επηρεάσει τον ισραηλινό αθλητισμό συνολικά.