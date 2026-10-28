Πολεμικό είναι το κλίμα μεταξύ της διοίκησης της Μπασκόνια και των οπαδών της ομάδας, που έκαναν αντιληπτά τα συναισθήματά τους στη διάρκεια του πρόσφατου αγώνα με τη Ρεάλ. Οι φίλοι της ομάδας έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα προς τον πρόεδρο της ομάδας, μέσα από συνθήματα και αποδοκιμασίες στη διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου.

Ένα από τα χειρότερα ξεκινήματα σε σεζόν στην ιστορία της πραγματοποιεί η Μπασκόνια, που συνεχίζει να προβληματίζει με την απόδοσή της, ακόμη και μετά την αντικατάσταση του Πάολο Γκαλμπιάτι με τον Βέλιμιρ Περάσοβιτς στον πάγκο της ομάδας.

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