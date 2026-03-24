Δύσκολες παραμένουν οι τελευταίες εβδομάδες για τον Φώτη Ιωαννίδη, καθώς ο τραυματισμός του τον έχει κρατήσει εκτός δράσης, και επηρεάζει τόσο την αγωνιστική του κατάσταση, όσο και την ψυχολογία του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Σύμφωνα με πορτογαλικά δημοσιεύματα, ο διεθνής επιθετικός εμφανίζεται απογοητευμένος, αφού δεν μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του σε μια απαιτητική περίοδο. Οι ενοχλήσεις στο γόνατο δεν του επιτρέπουν να επιστρέψει σε πλήρεις ρυθμούς, με το ιατρικό επιτελείο να αποφεύγει κάθε βιαστική κίνηση.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr