Η αντικατάσταση του Έρλινγκ Χάαλαντ στα μέσα της παράτασης του προημιτελικού με την Αγγλία προκάλεσε ερωτήματα, ωστόσο ήρθαν στο φως πληροφορίες που εξηγούν την απόφαση του Στάλε Σόλμπακεν.

Ο παλαίμαχος διεθνής Ιρλανδός επιθετικός Τόνι Κασκαρίνο αποκάλυψε πως κατά τη διάρκεια του αγώνα ενημερώθηκε ότι ο Νορβηγός σταρ είχε προσβληθεί από ίωση κι αυτό ήταν που επηρέασε αισθητά την απόδοσή του.

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