Ο διαιτητής της Premier League, Στιούαρτ Άτγουελ, αποκλείστηκε από τους αγώνες της Νότιγχαμ Φόρεστ λόγω της κόντρας του με τον σύλλογο.

Πριν δύο χρόνια σφύριξε στην ήττα από την Έβερτον με 2-0, η οποία οδήγησε τον σύλλογο να δημοσιεύσει tweet καταδικάζοντάς τις αποφάσεις του ως βοηθός διαιτητή VAR. Η Φόρεστ είχε σημειώσει ότι ο Άτγουελ είναι οπαδός της Λούτον, που τότε ήταν αντίπαλος της Νότιγχαμ για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Δεν υπάρχει πλάνο στο πότε η Professional Game Match Officials Limited (PGMO), ο οργανωτικός φορέας για τους διαιτητές στο αγγλικό ποδόσφαιρο, θα επαναφέρει τον Άγγλο ρέφερι στους αγώνες της Φόρεστ με οποιαδήποτε ιδιότητα.

Εκτός από το ότι δεν θα διαιτητεύει αγώνες, ο Άτγουελ έχει επίσης αποκλειστεί από το VAR και τα καθήκοντα τέταρτου διαιτητή για όλους τους αγώνες της Φόρεστ κατά την αντίστοιχη διετή περίοδο.

Πηγές της PGMO επιβεβαίωσαν ότι η απόφαση σχετίζεται με ό,τι συνέβη στο παιχνίδι με την Έβερτον πριν από δύο χρόνια και μια διαμάχη που κατέληξε στην κατηγορία της Φόρεστ από την Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για «επίθεση στην ακεραιότητα ενός διαιτητή αγώνα σε πρωτοφανή κλίμακα».

Τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, ο Άτγουελ επιλέχθηκε να είναι ο τέταρτος διαιτητής στον αγώνα της Φόρεστ με τη Ρέξαμ στον τρίτο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας. Για ανεξήγητους λόγους, στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από τον Ντάρεν Ίνγκλαντ χωρίς καμία ανακοίνωση και η PGMO αρνήθηκε να διευκρινίσει γιατί.

Αυτό που παραμένει ασαφές είναι αν η απόφαση να τον κρατήσουν μακριά από τους αγώνες της Φόρεστ ελήφθη εξ ολοκλήρου από τους προϊσταμένους του Άτγουελ ή αν ο ίδιος ο διαιτητής έχει υποδείξει με οποιονδήποτε τρόπο ότι μπορεί να μην είναι καλή ιδέα να τον αναθέσουν στους αγώνες του συλλόγου.

Ωστόσο, φαίνεται παρόμοιο με προηγούμενες περιπτώσεις όπου διαιτητές που εμπλέκονται σε σημαντικά σημεία αναστάτωσης κρατούνται σκόπιμα μακριά από τις σχετικές ομάδες.

Ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ, τότε διαιτητής της Premier League, είχε εξαετή εξορία από το Γκούντισον Παρκ της Έβερτον, αφού πήρε αρκετές αποφάσεις, για τις οποίες αργότερα παραδέχτηκε ότι ήταν μεγάλα λάθη, υπέρ της Λίβερπουλ κατά τη διάρκεια ενός ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ, το 2007.

Ο Μάρτιν Άτκινσον κρατήθηκε εκτός αγώνων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά από μια σειρά ζητημάτων που αφορούσαν τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και τον βοηθό του, Κάρλος Κεϊρόζ.