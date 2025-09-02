Ο τραυματισμός στην γάμπα θα κρατήσει τον Αλεξάντρ Σαρ εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες, γεγονός που σημαίνει ότι ο νεαρός σέντερ δεν θα συνεχίσει με την Εθνική Γαλλίας στο Ευρωμπάσκετ 2025.

Πολλοί δεν παρατήρησαν καν τη φάση στην οποία ο Αλεξάντρ Σαρ ένιωσε ενόχληση στη γάμπα, νωρίς στον αγώνα με τη Σλοβενία (νίκη με 103-95).

Μάλιστα αρχικά ο ομοσπονδιακός τεχνικός Φρεντερίκ Φοτού είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του στον σημερινό αγώνα με την Πολωνία, αλλά τελικά ο παίκτης των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς (2,13 μ., 20 ετών) δεν θα αγωνιστεί — ούτε σε αυτό το ματς, ούτε στο υπόλοιπο της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Equipe», η μυϊκή κάκωση είναι πιο σοβαρή από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί, και θα κρατήσει τον Σαρ εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων για αρκετές εβδομάδες.

Ο χρόνος αποθεραπείας είναι ασύμβατος με τη συνέχεια του Ευρωμπάσκετ, στερώντας από τη Γαλλία έναν παίκτη που είχε κάνει εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στη Σλοβενία και τον Λούκα Ντόντσιτς — με 12 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 μπλοκ σε 22 λεπτά συμμετοχής, δείχνοντας μεγάλη μαχητικότητα και αποτελεσματικότητα (5/6 σουτ).

Πέρα από τα στατιστικά του, η απουσία του Σαρ συνιστά σοβαρό πλήγμα για τη γαλλική φροντ λάιν, η οποία ήδη έχει αποδυναμωθεί από τις απουσίες των Βίκτορ Ουεμπανιάμα, Ματίας Λεσόρ και Ρούντι Γκομπέρ.

Μετά την άρνηση του Μούσα Ντιαμπατέ να ενταχθεί στο ρόστερ στη θέση του τραυματία Βενσάν Πουαριέ, το τεχνικό τιμ είχε αποφασίσει να συνεχίσει με μόλις τέσσερις καθαρόαιμους ψηλούς: Τζαϊτέ, Σαρ, Γιαμπουσέλε και Χοάρντ.

Η απουσία του Σαρ κάνει ακόμη πιο «ρηχή» τη γραμμή των ψηλών και προσθέτει έναν πονοκέφαλο ενόψει της δύσκολης συνέχειας.