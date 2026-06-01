Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Μονακό αποτελεί ο Σεμπαστιάν Ποκονιολί, καθώς ο Σύλλογος της Ligue 1 ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Βέλγο τεχνικό.

Ο 38χρονος, ο οποίος είχε αναλάβει τα «ηνία» της ομάδας τον περασμένο Οκτώβριο, είχε συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2027, αλλά πληρώνει το… τίμημα για το απογοητευτικό τέλος της σεζόν, κατά το οποίο η Μονακό κατετάγη έβδομη στο γαλλικό πρωτάθλημα, μένοντας μακριά από την εξασφάλιση ενός «εισιτηρίου» για το Champions League, που ήταν ο αρχικός στόχος του Συλλόγου.

Ο Ποκονιολί προσελήφθη στις 11 Οκτωβρίου από τη Μονακό, προερχόμενος από τη βελγική Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, προκειμένου να αντικαταστήσει τον Άντι Χίτερ, και βρέθηκε σε συνολικά 38 παιχνίδια στον πάγκο των Μονεγάσκων, έχοντας απολογισμό 16 νίκες, 9 ισοπαλίες και 13 ήττες, συμπεριλαμβανομένων 10 στη Ligue 1.