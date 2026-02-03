Πρόωρα ολοκληρώθηκε η τρίτη θητεία του Τιμούρ Κετσπάγια στον πάγκο της Ανόρθωσης, καθώς η κυπριακή ομάδα ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Γεωργιανό προπονητή.

Η παραμονή του διήρκησε 148 ημέρες μετά την πρόσληψη του, στις 7 του περασμένου Σεπτεμβρίου. Ο 57χρονος τεχνικός κάθισε στον πάγκο της Ανόρθωσης σε 20 αγώνες, 18 πρωταθλήματος και 2 κυπέλλου με απολογισμό 5 νίκες, 7 ισοπαλίες και 8 ήττες.

Ανέλαβε την «Κυρία» τη 2η αγωνιστική, όμως δεν μπόρεσε να την οδηγήσει σε επιτυχίες. Η συνεργασία της Ανόρθωσης είχε ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2028, όμως κράτησε μόλις τέσσερις μήνες.