Η Σπάρτα Πράγας απέλυσε τον Δανό προπονητή της, Μπρίαν Πρίσκε, καθώς η ομάδα της Τσεχίας δεν κατάφερε να κερδίσει κανέναν από τους πέντε τελευταίους αγώνες. Παράλληλα, ο αθλητικός διευθυντής Τόμας Ροσίτσκι αποχωρεί από τη θέση του κατόπιν κοινής συμφωνίας.

Ο Πρίσκε ανέλαβε τη Σπάρτα το 2022 και την οδήγησε στην κατάκτηση δύο συνεχόμενων πρωταθλημάτων, προτού αποχωρήσει για τη Φέγενορντ. Επέστρεψε την περασμένη σεζόν, ωστόσο η ομάδα βρίσκεται πλέον 13 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, Σλάβια Πράγας.

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