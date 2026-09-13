Η Άρσεναλ πέρασε με δυσκολία από το «Stadium of Light», επικρατώντας 1-0 της Σάντερλαντ για την 4η αγωνιστική της Premier League, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε από το τέρμα που πέτυχε ο Μπρούνο Γκιμαράες στα μισά της επανάληψης.

Οι «κανονιέρηδες» είχαν την πρωτοβουλία στο ξεκίνημα και προσπάθησαν να βρουν χώρους απέναντι στην καλά οργανωμένη άμυνα της Σάντερλαντ. Στο 16’, οι γηπεδούχοι απείλησαν με τον Ντάνιελ Μπάλαρντ, ο οποίος δεν κατάφερε να βρει σωστά την κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ. Η Άρσεναλ απάντησε με τον Γκαμπριέλ στο 23’, όταν το δυνατό σουτ του πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι.

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