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Ο Μο Σαλάχ παρουσιάστηκε μπροστά στο κοινό της Τραμπζονσπόρ και το γήπεδο πήρε φωτιά! Η ομάδα της Τραπεζούντας ενεργοποίησε την… βόμβα μεγατόνων του καλοκαιριού και απέσπασε την υπογραφή του Αιγύπτιου σούπερ στα για δύο χρόνια, προκαλώντας φρενίτιδα στο κοινό της!
Ο «Φαραώ» γνώρισε την αποθέωση κατά την παρουσίασή του, καθώς χιλιάδες φίλοι της Τραμπζονσπόρ γέμισαν από άκρη σε άκρη το γήπεδο της ομάδας, υποδεχόμενοι τον 34χρονο μεσοεπιθετικό με καπνογόνα, συνθήματα και πανό!
Ο Σαλάχ ήταν ενθουσιασμένος και συγκινημένος για την υποδοχή και ευχαριστήθηκε τις σκηνές λατρείας που εκδηλώθηκαν μπροστά του.
Mohamed Salah, evimiz Papara Park’ta 👑🔥 pic.twitter.com/3PY16cgr29
— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 6, 2026