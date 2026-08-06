Ο Μο Σαλάχ παρουσιάστηκε μπροστά στο κοινό της Τραμπζονσπόρ και το γήπεδο πήρε φωτιά! Η ομάδα της Τραπεζούντας ενεργοποίησε την… βόμβα μεγατόνων του καλοκαιριού και απέσπασε την υπογραφή του Αιγύπτιου σούπερ στα για δύο χρόνια, προκαλώντας φρενίτιδα στο κοινό της!

Ο «Φαραώ» γνώρισε την αποθέωση κατά την παρουσίασή του, καθώς χιλιάδες φίλοι της Τραμπζονσπόρ γέμισαν από άκρη σε άκρη το γήπεδο της ομάδας, υποδεχόμενοι τον 34χρονο μεσοεπιθετικό με καπνογόνα, συνθήματα και πανό!

Ο Σαλάχ ήταν ενθουσιασμένος και συγκινημένος για την υποδοχή και ευχαριστήθηκε τις σκηνές λατρείας που εκδηλώθηκαν μπροστά του.