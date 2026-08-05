Αποθεωτική υποδοχή γνώρισε ο Μοχάμεντ Σαλάχ από χιλιάδες φίλους της Τράμπζονσπορ κατά την άφιξή του στην Τουρκία, με την ιστορική μεταγραφή του να βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία.

Ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ έφτασε την Τετάρτη (5/8) στην Κωνσταντινούπολη, πριν μεταβεί στην Τραπεζούντα για να ολοκληρώσει τις τελευταίες διαδικασίες της μεταγραφής του. Παρά το γεγονός ότι η άφιξή του έγινε στην Κωνσταντινούπολη, χιλιάδες οπαδοί της τουρκικής ομάδας βρέθηκαν στο αεροδρόμιο, δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

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