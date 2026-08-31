Οι Γερμανοί αποθεώνουν τον Κωνσταντίνο Καρέτσα για την εμφάνισή του στη νίκη της Ντόρτμουντ επί του Αμβούργου με 2-0, σε ένα παιχνίδι στο οποίο αναδείχθηκε MVP, μοίρασε ασίστ και άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις.

Η αναμέτρηση, πάντως, επισκιάστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος σκόραρε το δεύτερο γκολ των «κιτρινόμαυρων», αλλά υπέστη ρήξη χιαστού.

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