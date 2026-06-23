Η Σακίρα μαζί με τους γιους της Μίλα και Σάσα Πικέ βρέθηκαν στις εξέδρες του Ντάλας προκειμένου να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της Αργεντινής κόντρα στην Αυστρία, με την Κολομβιανή ποπ σταρ να αποθεώνει αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης τον Λιονέλ Μέσι στα social media.

Ο Αργεντίνος άσος πέτυχε το 5ο του γκολ -χατ τρικ με την Αλγερία και δύο γκολ με την Αυστρία- και οδήγησε την «αλμπισελέστε» στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου και η Σακίρα, εξέφρασε δημόσια τον θαυμασμό της προς τον άλλοτε συμπαίκτη του πρώην άντρα της, Ζεράρ Πικέ από την θητεία τους στην Μπαρτσελόνα.

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