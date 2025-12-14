Το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της Σλάβια Πράγας, έδωσε ο Χρήστος Ζαφείρης το Σάββατο, με την ομάδα του να επικρατεί με σκορ 4-3 της Γιάμπλονετς σε ένα ματς που ο Έλληνας διεθνής αγωνίστηκε για 73 λεπτά και στο φινάλε αποθεώθηκε.

Ο Ζαφείρης, που θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ, από την 1η Ιανουαρίου, σε μια μεταγραφή που έχει ήδη κλείσει αναμένεται τις επόμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη, για να ενταχθεί και τυπικά στον «δικέφαλο».

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Χρήστος Ζαφείρης κατευθύνθηκε προς το πέταλο των οργανωμένων της Σλάβια, όπου γνώρισε καθολική αποθέωση, ενώ οι συμπαίκτες του τον σήκωσαν στα χέρια και τον πέταξαν στον αέρα.

Στη συνέχεια ο Έλληνας διεθνής χαφ, εμφανώς συγκινημένος πήρε τον λόγο και ευχαρίστησε τη Σλάβια και τον κόσμο της για την αγάπη, ενώ η ομάδα έγραψε στα… ελληνικά «Ευχαριστώ» στο video που δημοσίευσε στα social media για να τον αποχαιρετήσει.