Ούτε ο χειρότερος εχθρός του Αλβάρο Αρμπελόα δεν θα είχε σχεδιάσει τέτοιο… κάζο στο ντεμπούτο του 42χρονου τεχνικού στην τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η «βασίλισσα», λίγες ημέρες μετά την ήττα από την Μπάρτσελόνα στην Τζέντα και την απώλεια του ισπανικού σούπερ καπ, υπέστη ήττα-σοκ με 3-2 σκορ από την Αλμπαθέτε, με τον Μπετανκόρ, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στον σύλλογο της Σεγούντα Ντιβιζιόν από τον Ολυμπιακό, να εξελίσσεται σε πρωταγωνιστή της ομάδας του, καθώς πέτυχε δύο γκολ.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Αρμπελόα δεν μπορούσε να κρύψει την απογοήτευσή του, ξεκαθαρίζοντας ότι αναλαμβάνει την ευθύνη.

«Σε αυτόν τον σύλλογο, ακόμη και μια ισοπαλία είναι κακή, μια τραγωδία. Φαντασθείτε μια ήττα σαν κι αυτή. Ειδικά εναντίον μιας ομάδας χαμηλότερης κατηγορίας.

Εάν κάποιος είναι υπεύθυνος, αυτός είμαι εγώ, αφού εγώ ήμουν αυτός που έπαιρνε τις αποφάσεις σχετικά με την επιλογή της ομάδας, το στυλ παιχνιδιού μας και τις αλλαγές. Θέλω να ευχαριστήσω τους παίκτες για την υποδοχή τους και θα τους βοηθήσουμε να ανακάμψουν σωματικά και ψυχικά», ανέφερε αρχικά.

Όπως φαίνεται, ο Αρμπελόα, ο οποίος έδωσε φανέλα βασικού στους νεαρούς Χιμένες και Σεστέρο, απέφυγε να κατηγορήσει τους παίκτες του, ενώ υπερασπίσθηκε τις επιλογές του:

«Ήμουν πεπεισμένος ότι η ομάδα που έβαλα στο γήπεδο ήταν η σωστή και ο πάγκος ήταν εξαιρετικός.

Έχω μια πολύ ταλαντούχα ομάδα και δεν είναι εύκολο για αυτούς να κάνουν όλα όσα τους ζήτησα σε μια ημέρα με έναν νέο προπονητή. Νιώθω πλήρως υπεύθυνος.

Το σημαντικό είναι να επιστρέψουμε στην δουλειά και να τους επαναφέρουμε στην άριστη φόρμα.

Πολλοί παίκτες πρέπει να ανακτήσουν την καλύτερη φυσική τους κατάσταση και πρέπει να δουλέψουμε και να προετοιμαστούμε για τον αγώνα του Σαββάτου.

Δεν φοβάμαι την αποτυχία. Καταλαβαίνω όσους βλέπουν αυτή την ήττα ως αποτυχία. Η αποτυχία είναι μέρος του δρόμου προς την επιτυχία. Για εμένα, αυτά τα δύο δεν είναι αντίθετα. Θα μου επιτρέψει να προοδεύσω.

Έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης, αλλά δεν φοβάμαι την αποτυχία. Έχω βιώσει πολλές αποτυχίες στην ζωή μου.

Έχω υποφέρει από πολύ πιο δύσκολους αποκλεισμούς σε κύπελλο και ανυπομονώ να επιστρέψω στη Βαλντεμπέμπας για να δουλέψω με τους παίκτες μου».