Έτοιμος για την πρόκληση να οδηγήσει από τον πάγκο τη Ρεάλ Μαδρίτης, δήλωσε ο Άλβαρο Αρμπελόα, μία ημέρα μετά την «προαγωγή» του σε προπονητή της πρώτης ομάδας, ύστερα από την απόλυση του Τσάμπι Αλόνσο.

Ο τεχνικός της Καστίγια (β΄ ομάδα των «μερένγκες») θα κάνει ντεμπούτο στο ματς κυπέλλου με την Αλμπαθέτε (14/1) και ξεκαθάρισε ότι «… δεν φοβάμαι την αποτυχία, ποτέ δεν φοβόμουν. Είμαι 42 ετών, θα γίνω 43 αυτό το Σαββατοκύριακο και έχω περάσει 20 χρόνια από τη ζωή μου εδώ, σε αυτό το σπίτι. Και θα μείνω εδώ όσο με θέλουν. Ξέρω πώς είναι να είσαι παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, ξέρω πώς είναι να κερδίζεις εδώ και τι συνεπάγεται αυτό».

Ο Αρμπελόα υπήρξε παίκτης της Ρεάλ από το 2009 έως το 2016, έχοντας -μεταξύ άλλων- προπονητή τον Ζοσέ Μουρίνιο. Όταν ρωτήθηκε κατά πόσον έχει επηρεαστεί από τον Πορτογάλο, απάντησε «σε μεγάλο βαθμό», σπεύδοντας όμως να προσθέσει ότι «… θα είμαι ο εαυτός μου, ο Άλβαρο Αρμπελόα, γιατί αν προσπαθούσα να είμαι ο Μουρίνιο, θα αποτύγχανα».

«Έχουμε ακόμα όλη τη σεζόν μπροστά μας. Είμαστε σε καλή θέση στη La Liga (σ.σ. δεύτερη, τέσσερις βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Μπάρτσελόνα) και στο Champions League (σ.σ. 7η στη League Phase). Ο στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι οι παίκτες είναι χαρούμενοι, ότι απολαμβάνουν τον εαυτό τους στο γήπεδο, γνωρίζοντας το τεράστιο προνόμιο που έχουμε όλοι και με τη φιλοδοξία να αγωνιστούμε για κάθε πιθανό τίτλο», δήλωσε ακόμη ο Αρμπελόα, ο οποίος έκανε λόγο για ένα «νέο ξεκίνημα, όπου όλοι οι παίκτες θα ξεκινήσουν από το μηδέν» και ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές του «προσπάθεια, θυσία και συνέπεια».

Σε μία πρώτη ένδειξη των προθέσεών του, πάντως, ο νέος τεχνικός των «μερένγκες» πήρε στην αποστολή για το ματς με την Αλμπαθέτε πέντε ποδοσφαιριστές από την Καστίγια, συγκεκριμένα τους Τιάγκο Πιτάρτς, Σεστέρο, Χοάν, Παλάσιος και Μανουέλ Άνχελ.

Για την αναμέτρηση της φάσης των «16» του Copa del Rey, ο Αρμπελόα δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Εμπαπέ, Ροντρίγκο, Ρούντιγκερ, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Μιλιτάο και Μεντί.