Ασπίδα προστασίας στους παίκτες της Ρεάλ, μετά την οδυνηρή ήττα με 1-0 από τη Χετάφε μέσα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», έστησε ο Άλβαρο Αρμπελόα. Οι Μαδριλένοι έμειναν τέσσερις βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, με τους παίκτες να αποδοκιμάζονται από τους φιλάθλους.

Η ήττα δυσκολεύει την προσπάθεια της «βασίλισσας» να διεκδικήσει τον τίτλο, ενώ ο Αρμπελόα μόνο σίγουρος δεν νιώθει στον πάγκο. Ο Ισπανός τεχνικός πάντως ανέλαβε την ευθύνη της ήττας:

«Εγώ φταίω για την ήττα αυτή και όχι οι παίκτες. Δεν μας επηρέασε η απουσία των Εμπαπέ και Μπέλιγχαμ. Είμαστε η Ρεάλ Μαδρίτης έχουμε αρκετούς παίκτες για να κερδίσουμε ένα παιχνίδι και δεν θα ψάξω για δικαιολογίες.

Το πρωτάθλημα δεν έχει τελειώσει. Απομένουν ακόμα 36 βαθμοί να διεκδικήσουμε και θα παλέψουμε μέχρι το τέλος. Χάσαμε μόνο τέσσερις βαθμούς, μπορούμε να προλάβουμε.

Αυτή είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Στόχος μας είναι να μαζέψουμε τους 36 βαθμούς που απομένουν. Πρέπει να κερδίσουμε τον επόμενο αγώνα στο Βίγκο. Κανείς δεν τα παρατάει. Μην κατηγορείτε τους παίκτες, εγώ φταίω».