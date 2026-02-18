Ο Άλβαρο Αρμπελόα υποστήριξε απόλυτα τον Βινίσιους για την ρατσιστική επίθεση που καταγγέλλει ο Βραζιλιάνος πως δέχτηκε στο παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπενφίκα στην Λισαβόνα για το Champions League.

H αναμέτρηση της «Βασίλισσας» με την ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο στο «Ντα Λουζ» ήταν επεισοδιακή με τον Βίνι, τον μοναδικό σκόρερ στο ματς, να καταγγέλλει ρατσιστική επίθεση εναντίον του.

Ο τεχνικός των Μαδριλένων στις δηλώσεις του τάχθηκε ανοιχτά υπέρ του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή του εκφράζοντας την απόλυτη στήριξη στο πρόσωπο του.

