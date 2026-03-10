H Ρεάλ Μαδρίτης θα υποδεχτεί την Τετάρτη 11/3 στις 22.00 στο Μπερναμπέου την Μάντσεστερ Σίτι στον πρώτο αγώνα για τη φάση των «16» του Champions League και είναι το φαβορί, σύμφωνα με τον Άλβαρο Αρμπελόα.

«Είπα ότι η Ρεάλ Μαδρίτης είναι πάντα το φαβορί; Αν το είπα, το εννοώ. Δεν πρέπει να νιώθουμε κατώτεροι από οποιονδήποτε άλλον», είπε ο υπηρεσιακός προπονητής των Μαδριλένων.

Για τον αγώνα είπε:

«Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι αλλά και πολύ καλό. Αυτό είναι το Champions League, είναι ξεχωριστό για εμάς. Θα έχουμε κίνητρο.

Για το τι περιμένει από τον Γκουαρντιόλα:

«Για τον Γκουαρντιόλα; Πάντα έχει μια έκπληξη έτοιμη. Όσο κι αν βλέπεις τις ομάδες τους, ξέρεις ότι πάντα υπάρχει κάτι έτοιμο και ότι πρέπει να γνωρίζεις τις πολλές παραλλαγές που μπορεί να εμφανιστούν. Θα με εξέπληττε πολύ αν δεν υπήρχε νέο σχέδιο ή νέος παίκτης. Πάντα αλλάζει πολύ τις προσεγγίσεις του».