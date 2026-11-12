Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Λιονέλ Σκαλόνι έως τον Ιούλιο του 2030 ανακοίνωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής, διατηρώντας στον πάγκο της Εθνικής ομάδας τον προπονητή που την οδήγησε στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 και δύο Copa America.

Ο Αργεντινός τεχνικός είχε εκφράσει αμφιβολίες για το μέλλον του μετά την ήττα της ομάδας του από την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον περασμένο Ιούλιο, ενώ το προηγούμενο συμβόλαιό του ολοκληρωνόταν τον Δεκέμβριο του 2026.

«Ανακοινώνουμε επίσημα την ανανέωση του τεχνικού επιτελείου του Λιονέλ Σκαλόνι για την περίοδο 2027-2030 στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Αργεντινής», δήλωσε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Κλαούντιο Τάπια, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την εξέλιξη.

Από την πλευρά του, ο Σκαλόνι τόνισε: «Έχω τον ίδιο ενθουσιασμό και την ίδια ανυπομονησία όπως την πρώτη ημέρα και είμαι χαρούμενος που μπορώ να συνεχίσω. Είμαι ευγνώμων και από εδώ και πέρα ξεκινά μια νέα διαδικασία».

Ο 48χρονος προπονητής ανακοίνωσε πρόσφατα την πρώτη αποστολή της Αργεντινής μετά την αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι από την Εθνική ομάδα, συμπεριλαμβάνοντας 28 ποδοσφαιριστές για τα φιλικά του Νοεμβρίου. Ανάμεσά τους βρίσκεται για πρώτη φορά ο 21χρονος Άαρον Ανσελμίνο της Τσέλσι, ενώ επιστρέφουν οι Γκονσάλο Μοντιέλ και Μαριάνο Τρόιλο.