Από το 2018 μέχρι σήμερα, ο Λιονέλ Σκαλόνι έχει οδηγήσει την Αργεντινή σε μια εντυπωσιακή διαδρομή γεμάτη από τίτλους και μεγάλες στιγμές. Και η «Αλμπισελέστε» δεν θέλει να αλλάξει το πρόσωπο που βρίσκεται στο τιμόνι της.

Η Ομοσπονδία της χώρα βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον 48χρονο τεχνικό για την ανανέωση της συνεργασίας τους με ορίζοντα το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2030.

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