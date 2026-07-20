Με παιχνιδιάρικη διάθεση αποφάσισε να αντιμετωπίσει την αγωνία των επιβατών του ένας πιλότος, στήνοντας μια αλησμόνητη φάρσα στους Αργεντινούς φιλάθλους που ταξίδευαν μαζί του.

Καθώς το αεροσκάφος βρισκόταν ακόμη στον αέρα, αρκετοί ταξιδιώτες αναζητούσαν απεγνωσμένα τρόπο να μάθουν την εξέλιξη του μεγάλου τελικού. Η έλλειψη σύνδεσης στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της πτήσης ενέτεινε το σασπένς, δίνοντας στον πιλότο την τέλεια ευκαιρία για μια ξεχωριστή «παρέμβαση» από τα μικρόφωνα.

Το βίντεο που έγινε viral

Σε απόσπασμα που σπάει ρεκόρ προβολών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πιλότος ακούγεται να αναφέρει στους επιβάτες:

«Γνωρίζω πολύ καλά πως το παιχνίδι ήταν ντέρμπι μέχρι το τελευταίο λεπτό της παράτασης, με τις δύο ομάδες να καταθέτουν την ψυχή τους. Δυστυχώς όμως, η κορυφή του κόσμου χωράει μόνο έναν. Θέλουμε λοιπόν να δώσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στους συμπατριώτες μας Αργεντινούς!»

Όπως ήταν φυσικό, η ανακοίνωση πυροδότησε ντελίριο ενθουσιασμού. Οι φίλοι της «αλμπισελέστε», ανυπόπτοι για το τι είχε συμβεί στην πραγματικότητα, ξεσπάθωσαν σε πανηγυρισμούς μέσα στην καμπίνα.

Ακολουθεί το βίντεο:

Η απόλυτη κυριαρχία της Ισπανίας στο χορτάρι

Στον πραγματικό κόσμο, πάντως, η εικόνα του αγώνα ήταν εντελώς διαφορετική. Η «Ρόχα» επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της και έφτασε δίκαια στην κατάκτηση του τροπαίου.

Αυτός ο δεύτερος παγκόσμιος τίτλος στην ιστορία των Ισπανών (μετά το 2010) ήρθε ως επιστέγασμα της συστηματικής δουλειάς που ξεκίνησε το 2022 υπό τις οδηγίες του Λουίς ντε λα Φουέντε. Με όπλο τον εξαιρετικά συμπαγή άξονα στη μεσαία γραμμή και μια άμυνα που δεν επέτρεπε αμφισβητήσεις, η ομάδα πάτησε γερά στην κορυφή.

Δύο χρόνια μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η εθνική Ισπανίας πιστοποίησε ξανά την ανωτερότητά της στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η τωρινή της επιτυχία ξυπνά μνήμες από την ιστορική περίοδο 2008-2012, όταν υπό την καθοδήγηση του Βιθέντε Ντελ Μπόσκε, η Ισπανία είχε σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά της, κατακτώντας δύο EURO κι ένα Μουντιάλ.