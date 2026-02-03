Χωρίς τον Τζος Νίμπο θα αγωνίζεται τις επόμενες δύο εβδομάδες η Αρμάνι Μιλάνο. Ο Αμερικανός με σλοβενικό διαβατήριο σέντερ υπέστη θλάση στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο, όπως ενημέρωσε η ιταλική ομάδα.

Τραυματίστηκε στον αγώνα απέναντι στην Μπρέσια για τη 18η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος.

Ο Τζιουζέπε Ποέτα θα πρέπει να καταστρώσει τα πλάνα του χωρίς τον Νίμπο για τους αγώνες με την Μπασκόνια (3/2), τη Βιλερμπάν (6/2) και την Ντουμπάι (13/2) στη Euroleague.

Ο Νίμπο έχει αγωνιστή μέχρι στιγμής σε 16 αγώνες στη Euroleague την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και έχει μέσο όρο 10,2 πόντους και 5,1 ριμπάουντ ανά αγώνα.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Αρμάνι Μιλάνο #Ευρωλίγκα #Νίμπο