Χωρίς τον Τζος Νίμπο θα αγωνίζεται τις επόμενες δύο εβδομάδες η Αρμάνι Μιλάνο. Ο Αμερικανός με σλοβενικό διαβατήριο σέντερ υπέστη θλάση στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο, όπως ενημέρωσε η ιταλική ομάδα.

Τραυματίστηκε στον αγώνα απέναντι στην Μπρέσια για τη 18η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος.

Ο Τζιουζέπε Ποέτα θα πρέπει να καταστρώσει τα πλάνα του χωρίς τον Νίμπο για τους αγώνες με την Μπασκόνια (3/2), τη Βιλερμπάν (6/2) και την Ντουμπάι (13/2) στη Euroleague.

Ο Νίμπο έχει αγωνιστή μέχρι στιγμής σε 16 αγώνες στη Euroleague την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και έχει μέσο όρο 10,2 πόντους και 5,1 ριμπάουντ ανά αγώνα.