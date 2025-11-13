Τραυματισμός της… τελευταίας στιγμής προέκυψε για την Αρμάνι Μιλάνο, πριν τον προγραμματισμένο για αύριο (14/11, 21:30) αγώνα της με τον Ολυμπιακό, επί ιταλικού εδάφους, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Τζος Νίμπο είχε ατύχημα στ’ αποδυτήρια του “UNIPOL FORUM”… αρκετά σοβαρό μάλιστα, αφού ο 28χρονος Αμερικανός με σλοβενικό διαβατήριο σέντερ υπέστη διάσειση.

Η απουσία του απέναντι στην ομάδα του Πειραιά είναι δεδομένη, όπως και αυτή του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού Λορένζο Μπράουν.

Απέναντι στη Βιλερμπάν χθες (12/11) στο Μιλάνο, η Αρμάνι κατάφερε να πάρει τη νίκη με 80-72, χωρίς τον Έτορε Μεσίνα όρθιο στον πάγκο της (αλλά με τον Τζουζέπε Ποέτα), αφού ο Ιταλός τεχνικός ήταν ασθενής.

Απέναντι στη γαλλική ομάδα δεν αγωνίστηκαν ο Μάρκο Γκούντουριτς (μυϊκή καταπόνηση), ο Σέιβον Σιλντς (ασθενής) και ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού Ζακ ΛεΝτέι.

Όλα δείχνουν όμως πως οι τρεις τελευταίοι επιστρέφουν απέναντι στον Ολυμπιακό.