Στην Αθήνα βρίσκεται η αποστολή της Μπέτις εν όψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό για τους «16» του Europa League (12/3, 19:45, COSMOTE SPORT 3 HD, ΑΝΤ1).

Ο πρόεδρος της ομάδας της Σεβίλλης, Άνχελ Άρο, λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει το ταξίδι στην Ελλάδα, μίλησε για τις αναμετρήσεις με τους «πράσινους».

«Ήμασταν τυχεροί που πήραμε το “ευνοϊκό” κομμάτι της κλήρωσης, αλλά κάθε αγώνας θα είναι πολύ σημαντικός. Για παράδειγμα, παίζουμε εναντίον του Παναθηναϊκού, ο οποίος βρίσκεται σε καλή φόρμα. Δεν έχει χάσει στους τελευταίους επτά αγώνες του, κερδίζοντας τέσσερις από αυτούς εντός έδρας.

Ας μην νομίζουμε ότι αυτό θα είναι εύκολο, αλλά θεωρητικά η Μπέτις έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι σημαντικό σε αυτή τη διοργάνωση», είπε.