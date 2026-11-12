Παρά τις φήμες για την Ατλέτικο Μαδρίτης, ο μέσος Μαρτίν Θουμπιμέντι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από την Άρσεναλ αυτόν τον χειμώνα, παρά την επιθυμία του για περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «The Athletic», η πρωτοπόρος της Premier League δεν έχει καμία απολύτως πρόθεση να χωρίσει τους δρόμους της με τον Ισπανό. Ο προπονητής Μικέλ Αρτέτα επιθυμεί να διατηρήσει στο ρόστερ έναν παίκτη του οποίου η στάση χαρακτηρίζεται ως «υποδειγματική», παρόλο που αυτή τη στιγμή αποτελεί λύση από τον πάγκο.

Ο 27χρονος μετράει φέτος 7 συμμετοχές στην Premier League.