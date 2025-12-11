Τα αγωνιστικά προβλήματα στην αμυντική γραμμή της Αρσεναλ μεγαλώνουν, καθώς ο Μίκελ Αρτέτα θα στερηθεί για αρκετές εβδομάδες και των υπηρεσιών του Κρίστιαν Μοσκέρα, όπως επιβεβαίωσε ο Ισπανός κόουτς της ομάδας του Λονδίνου.

Ο Ισπανός στόπερ, που αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τη Βαλένθια, είχε τραυματιστεί στο ματς της περασμένης αγωνιστικής στην Premier League κόντρα στην Μπρέντφορντ και σύμφωνα με τον Αρτέτα θα μείνει εκτός δράσης τους επόμενους δύο μήνες.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Μοσκέρα ήρθε να προστεθεί στους τραυματισμούς των βασικών στόπερ των «κανονιέρηδων», Γκάμπριελ Μαγκαλιάες και Γουίλιαμ Σαλιμπά. Ο Γκάμπριελ μαζί με τον Γάλλο άσο έχουν συνθέσει ένα εξαιρετικό κεντρικό δίδυμο στην άμυνα και χάρη σε αυτό η Άρσεναλ είχαν δεχθεί μόλις πέντε γκολ σε έντεκα αγώνες της Premier League, ενώ παράλληλα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος στις στημένες φάσεις, που αποτελούν βασικό επιθετικό «όπλο» για τους πρωτοπόρους του αγγλικού πρωταθλήματος.