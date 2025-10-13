Χωρίς τον Μάρτιν Όντεγκααρντ θα υποχρεωθεί να πορευθεί η Αρσεναλ για τον επόμενο μήνα, πιθανότατα μέχρι τη νέα διακοπή για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Ο Νορβηγός μέσος τραυματίστηκε στο ματς της 4ης Οκτωβρίου με τη Γουέστ Χαμ και αποκλείστηκε από την αποστολή της εθνικής του ομάδας για το τρέχον «παράθυρο», όμως το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο γόνατο είναι πιο σοβαρό απ΄όσο είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Ο Μικέλ Αρτέτα θα στερηθεί των υπηρεσιών του διεθνούς χαφ στα ματς πρωταθλήματος με Φούλαμ, Κρίσταλ Πάλας, Μπέρνλι και Σάντερλαντ, καθώς και στα παιχνίδια του Champions League με Ατλέτικο Μαδρίτης και Σλάβια Πράγας.

Ο Ισπανός τεχνικός ελπίζει ότι θα έχει τον Οντεγκααρντ στη διάθεσή του στο ντέρμπι του βόρειου Λονδίνου με την Τότεναμ, στις 23 Νοεμβρίου.