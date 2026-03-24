Σημαντικό πλήγμα δέχθηκε η Άρσεναλ καθώς ο Εμπερέτσι Έζε τέθηκε εκτός δράσης λόγω τραυματισμού και εκτιμάται πως θα μείνει μακριά από τα γήπεδα για περίπου έναν μήνα.

Οι «κανονιέρηδες» πανηγύρισαν την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League μετά τη νίκη επί της Λεβερκούζεν στο «Έμιρεϊτς», όπου θα αντιμετωπίσουν τη Σπόρτινγκ με στόχο την παρουσία στα ημιτελικά, ωστόσο, το συγκεκριμένο παιχνίδι άφησε και… απώλειες, με τον 27χρονο Άγγλο εξτρέμ να τραυματίζεται και να προστίθεται στο απουσιολόγιο του Μίκελ Αρτέτα.

Ο Έζε δεν κατάφερε να αγωνιστεί στον τελικό του Carabao Cup, όπου η Άρσεναλ ηττήθηκε με 2-0 από τη Μάντσεστερ Σίτι, ενώ θα απουσιάσει και από τα επερχόμενα φιλικά της εθνικής Αγγλίας εν όψει του Μουντιάλ 2026.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για διάστημα αποχής που κυμαίνεται από τέσσερις έως έξι εβδομάδες, κάτι που δημιουργεί σημαντικό κενό στο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας.

Η απουσία του έρχεται σε μια περίοδο όπου η Άρσεναλ βρίσκεται μέσα σε όλους τους στόχους, διεκδικώντας τόσο το εγχώριο νταμπλ όσο και την ευρωπαϊκή διάκριση. Ο Αρτέτα, μιλώντας για την κατάσταση του ποδοσφαιριστή, ανέφερε πως μέσα στην εβδομάδα θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, ώστε να υπάρξει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τη σοβαρότητα του τραυματισμού.

Στα θετικά για τους Λονδρέζους, πάντως, καταγράφεται η επικείμενη επιστροφή του Μάρτιν Έντεγκααρντ. Ο Νορβηγός μεσοεπιθετικός, που απουσίασε για περίπου έναν μήνα λόγω προβλήματος στο γόνατο, αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων να είναι και πάλι διαθέσιμος, δίνοντας μία επιπλέον λύση στον Αρτέτα.