Η Άρσεναλ φροντίζει να διασφαλίσει τα «διαμάντια» της, ένα από τα οποία είναι ο Μπουκάγιο Σάκα, με τον οποίο κατέληξε σε συμφωνία για νέο πενταετές συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές για τον παίκτη.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Athletic, οι «κανονιέρηδες» κατέθεσαν στον Άγγλο μεσοεπιθετικό πρόταση για επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών μέχρι το 2031. με τον διεθνή άσο να δίνει τα χέρια με τους ιθύνοντες των Λονδρέζων.

Τον άσο των «Κανονιέρηδων» θα ήθελαν οι μεγαλύτεροι σύλλογοι του παγκόσμιου ποδοσφαίρου αν ήταν διαθέσιμος, αλλά γνωρίζουν ότι ενδιαφερόταν μόνο να παραμείνει στην ομάδα των παιδικών χρόνων του.

Ο Σάκα είναι προϊόν της ακαδημίας Hale End της Άρσεναλ, έχοντας ενταχθεί στον σύλλογο σε ηλικία επτά ετών. Από το ντεμπούτο του, το 2018, έχει εξελιχθεί σε μια κρίσιμη φυσιογνωμία στην επίθεση του Μίκελ Αρτέτα κι έναν παίκτη γύρω από τον οποίο ο σύλλογος σκοπεύει να οικοδομήσει.

Φέτος έχει επτά γκολ σε 27 παιχνίδια, με την Άρσεναλ να οδηγεί την κούρσα στην Premier League και να μετρά έξι νίκες σε έξι παιχνίδια στη League Phase του Champions League.

Έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 250 εμφανίσεις με την Άρσεναλ συνολικά (77 γκολ και 78 ασίστ), ενώ μετρά 48 συμμετοχές στην Εθνική Αγγλίας.