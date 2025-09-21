Η «χρυσή» αλλαγή του Μικέλ Αρτέτα, ο Γκαμπριέλ Μαρτινέλι, «υπέγραψε» το τελικό 1-1 στο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής της Premier League, ανάμεσα στην Άρσεναλ και στη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Βραζιλιάνος μπήκε στο παιχνίδι στο 80′ και με υπέροχο τελείωμα στο 90’+3 δεν επέτρεψε στους «πολίτες» να φύγουν με ένα μεγάλο «διπλό», που κρατούσαν στην «αγκαλιά» τους με το γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ από το 9ο λεπτό.

Με 11 παίκτες πίσω από τη μεσαία γραμμή μετά το γκολ του Νορβηγού και με εξαιρετική τακτική, η Σίτι κατάφερε να «κλειδώσει» όλα τα ατού των «κανονιέρηδων» και να μην τους επιτρέψει να βγάλουν φάσεις και καθαρές ευκαιρίες στην περιοχή του Ντοναρούμα. Όλα αυτά μέχρι το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, που ο Μαρτινέλι βρήκε λίγο χώρο και «κρέμασε» τον Ιταλό γκολκίπερ που είχε βγει από την εστία του.

Η προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League μπορεί να είχε τη συντριπτική υπεροχή στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, όμως, από την άλλη ήταν ελάχιστες οι φορές που απείλησε την εστία του Ντοναρούμα. Και δύο-τρεις φορές που το έκανε ο Ιταλός γκολκίπερ αντέδρασε άψογα…

Στο φινάλε της βραδιάς, η Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα, «έσωσε την παρτίδα» κι απέφυγε τη δεύτερη εφετινή της ήττα και αυτή σε ντέρμπι (είχε ηττηθεί το 1-0 στο Άνφιλντ από τη Λίβερπουλ). Έμεινε πολύ νωρίς στο -5 από την πρωτοπόρο ομάδα του Σλοτ, αλλά είναι τόσο νωρίς ακόμη στο πρωτάθλημα και στην Premier League όλα μπορούν ν’ αλλάξουν…

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής :

Λίβερπουλ-Έβερτον 2-1

(10΄ Γκράφενμπερχ, 29΄ Εκιτικέ – 58΄ Γκουέγιε)

Μπράιτον-Τότεναμ 2-2

(8′ Μιντέι, 31′ Αγιάρι – 43′ Ριτσάρλισον, 82′ αυτ. φαν Χέκε )

Μπέρνλι-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1

(20′ Άντονι – 2′ Γουίλιαμς)

Γουέστ Χαμ-Κρίσταλ Πάλας 1-2

(49′ Μπόουεν – 37′ Ματέτα, 68′ Μίτσελ)

Γουλβς-Λιντς 1-3

(8′ Κρέιτσι – 31′ Κάλβερτ-Λιούιν, 39′ Σταχ, 45′ Οκαφόρ)

Μάντσεστερ Γ.-Τσέλσι 2-1

(14′ Φερνάντες, 37′ Κασεμίρο – 80′ Τσαλόμπα)

Φούλαμ-Μπρέντφορντ 3-1

(38′ Ιγουόμπι, 40′ Γουίλσον, 50′ αυτ. Πίνοκ – 20′ Ντάμσγκααρντ)

Μπόρνμουθ-Νιούκαστλ 0-0

Σάντερλαντ-Άστον Βίλα 1-1

(75′ Ισιντορ – 67′ Κας)

Άρσεναλ-Μάντσεστερ Σίτι 1-1

(90+3 Μαρτινέλι – 9′ Χάαλαντ)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Λίβερπουλ 15

Άρσεναλ 10

Τότεναμ 10

Μπόρνμουθ 10

Κρίσταλ Πάλας 9

Τσέλσι 8

Σάντερλαντ 8

Φούλαμ 8

Μάντσεστερ Σίτι 7

Έβερτον 7

Λιντς 7

Μάντσεστερ Γ. 7

Νιούκαστλ 6

Μπράιτον 5

Νότιγχαμ Φόρεστ 5

Μπρέντφορντ 4

Μπέρνλι 4

Άστον Βίλα 3

Γουέστ Χαμ 3

Γουλβς 0