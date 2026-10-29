Η αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία απέρριψε την έφεση της Άρσεναλ για την αποβολή του Μαξ Ντάουμαν στο ματς με την Φλίτγουντ στο League Cup, όπου οι «κανονιέρηδες» γνώρισαν τον αποκλεισμό.

Ο 16χρονος ποδοσφαιριστής αποβλήθηκε στο 85ο λεπτό, καθώς κλώτσησε τον Χάρισον Νιλ μετά από ένα δυνατό μαρκάρισμα που δέχθηκε. Η Άρσεναλ, η οποία αγωνιζόταν ήδη με δέκα παίκτες, γνώρισε τελικά τον αποκλεισμό, χάνοντας με 5-3 στα πέναλτι από την ομάδα της τέταρτης κατηγορίας, έπειτα από ισοπαλία 1-1 στην κανονική διάρκεια.

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