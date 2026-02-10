Ακόμα ένας παίκτης που αγωνίζεται στην Premier League, μετά τον Τζακ Γκρίλις, θα χάσει το υπόλοιπο της φετινής αγωνιστικής περιόδου. Η Άρσεναλ ανακοίνωσε ότι η σεζόν για τον Μίκελ Μερίνο τελείωσε, καθώς ο Ισπανός μέσος υπέστη κάταγμα στο δεξί πόδι στη διάρκεια του αγώνα με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο 29χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και θα ξεκινήσει μια μακρά περίοδο αποκατάστασης. Πρόκειται για μια σημαντική απουσία για τον Μίκελ Αρτέτα, καθώς οι «Κανονιέρηδες» παραμένουν πλήρως αφοσιωμένοι στην κούρσα του τίτλου.

Έχοντας σκοράρει 6 γκολ σε 33 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, ο Μερίνο είχε καθιερωθεί ως βασικός παίκτης, ικανός να παίξει τόσο στη μεσαία γραμμή όσο και στην επίθεση.

Ο ίδιος έδωσε γρήγορα μια ενημέρωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Η χειρουργική επέμβαση ολοκληρώθηκε! Ήδη πιο κοντά στην επιστροφή. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για τα μηνύματα και την υποστήριξή σας, μου δίνει ακόμα περισσότερη ενέργεια».

Ο τραυματισμός αποτελεί επίσης κι ένα σοβαρό πλήγμα για την εθνικής Ισπανίας, λίγους μήνες πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.