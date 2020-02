Το λάθος hashtag του Ομπαμεγιάνγκ και η επική απάντηση της... Euroleague

Ο Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ έκανε ένα ποστάρισμα για το βραδινό (22.00) παιχνίδι της Άρσεναλ με τον Ολυμπιακό, που θα διεξαχθεί στο «Καραϊσκάκη», για τη φάση των «32» του Europa League, ωστόσο έκανε ένα… μικρό λαθάκι.

Πιο συγκεκριμένα, ο στράικερ των «κανονιέρηδων» μπέρδεψε τα hashtag και αντί για αυτό του Europa League έβαλε εκείνο της EuroLeague.

Η κορυφαία ευρωπαϊκή μπασκετική διοργάνωση δεν άφησε να περάσει ασχολίαστο αυτό το γεγονός, καθώς σε δική της ανάρτηση αναρωτήθηκε με χιούμορ: «Πόσους πόντους θα πετύχει απόψε ο Ομπαμεγιάνγκ;».

How many points for @Aubameyang7 tonight? #GameON https://t.co/4AndNRP6Ak