Το συγκινητικό «αντίο» της Άρσεναλ στον Ομπαμεγιάνγκ

Μέσω ενός πολύ συγκινητικού βίντεο, η Άρσεναλ αποχαιρέτησε τον Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα, ως ελεύθερος.

Πλέον, απομένει η ανακοίνωση των Καταλανών για την έναρξη της συνεργασίας τους με τον επιθετικό από την Γκαμπόν, ο οποίος για να φορέσει την φανέλα της «Μπαρτσα» χάρισε ένα μεγάλο μέρος του συμβολαίου του στους «κανονιέρηδες».

Η Άρσεναλ επέλεξε να πει «αντίο» στον Ομπαμεγιάνγκ μέσω ενός μονόλεπτου βίντεο, στο οποίο παρουσιάζονται μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του διεθνούς στράικερ στο «Emirates» τα τελευταία χρόνια: «Για τις νικητήριες στιγμές. Για τους επικούς πανηγυρισμούς. Για το ότι μας έκανες να χαμογελάμε. Σε ευχαριστούμε για όλα Όμπα.»

⚡ For the match-winning moments

🙅‍♂️ For the iconic celebrations

😀 For making us smile



Thank you for everything, @Auba ❤️