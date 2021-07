Θλίψη στο αγγλικό ποδόσφαιρο: Έφυγε από τη ζωή ο Πολ Μάρινερ!

Ένας από τους πλέον χαρισματικούς επιθετικούς της γενιάς του, ο Πολ Μάρινερ, έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας στη θλίψη το αγγλικό ποδόσφαιρο.

Όπως ανακοινώθηκε από την οικογένειά του, ο πρώην άσος της εθνικής Αγγλίας, απεβίωσε την Παρασκευή (9/7) σε ηλικία 68 ετών «νικημένος» από τον καρκίνο.

Ο Μάρινερ έκανε σπουδαία καριέρα στα αγγλικά γήπεδα και είναι ένας από τους θρύλους της Ίπσουιτς, καθώς οδήγησε την ιστορική ομάδα στην κατάκτηση του κυπέλλου Αγγλίας (1978) και του κυπέλλου UEFA (1981), σκοράροντας στον τελικό με αντίπαλο την Άλκμααρ.

Ο πρώτος που εντόπισε το ταλέντο του Μάρινερ, ήταν ο Μπόμπι Ρόμπσον, ο οποίος το καλοκαίρι του 1976 τον πήρε στην Ίπσουιτς, όπου έμεινε μέχρι τον Φεβρουάριο του 1984.

«Είμαστε στην δυσάρεστη θέση να σας ενημερώσουμε, ότι ο Πολ πέθανε ειρηνικά στις 9 Ιουλίου, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, μετά από μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο του εγκεφάλου», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, ενώ οι διοικούντες την Ίπσουιτς, που πλέον συμμετέχει στο πρωτάθλημα της League One, απέτισαν, μέσω Twitter, φόρο τιμής στον εκλιπόντα:

«Είμαστε συνετριμμένοι από την είδηση για τον θάνατο του θρύλου της πόλης, Πολ Μάρινερ, σε ηλικία 68 ετών. Οι σκέψεις όλων μας, είναι με την οικογένεια και τους φίλους του Πολ σε αυτήν την θλιβερή στιγμή».



Ανάλογη ανακοίνωση εξέδωσε και η αγγλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου: «Είμαστε συγκλονισμένοι που μαθαίνουμε ότι ο Πολ Μάρινερ, ο οποίος έχει παίξει 35 φορές για τα «τρία λιοντάρια», πέθανε στην ηλικία των 68 ετών. Ο Μάρινερ εκπροσώπησε την Αγγλία μεταξύ 1977 και 1985, σημειώνοντας 13 γκολ. Οι καρδιές και οι συμπάθειές μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τους πρώην συλλόγους του».

