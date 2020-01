Θρήνος έξω από το Staples Center για τον Κόμπι Μπράιαντ

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε η είδηση του θανάτου του Κόμπι Μπράιαντ, σε ηλικία 41 ετών, μετά την πτώση του ελικοπτέρου, το οποίο έκοψε το νήμα της ζωής τεσσάρων ακόμη ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και η 13χρονη κόρη του «Black Mamba», Τζιάνα!

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτήν την ώρα πολλοί φίλαθλοι έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται έξω από το Staples Center, το γήπεδο των Λος Άντζελες Λέικερς για να θρηνήσουν για τον χαμό του θρύλου της ομάδας τους.

I can’t even believe this is real... right now outside Staples. 💔 pic.twitter.com/yuunIbG2Ms