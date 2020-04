Θρήνος για τον Γκουαρντιόλα - Πέθανε η μητέρα του από τον κορωνοϊό

Tον χαμό της αγαπημένης του μητέρας, η οποία είχε προσβληθεί από τον κορωνοϊό, θρηνεί ο Πεπ Γκουαρντόλα.

Όπως ενημέρωσε κι επίσημα το απόγευμα της Δευτέρας η Μάντσεστερ Σίτι, η Ντολόρς Σάλα Καριό πέθανε σε ηλικία 82 ετών από επιπλοκές του Covid-19 και προστέθηκε στη μακρά λίστα των θυμάτων του φονικού ιού στην Ισπανία!

Η μητέρα του Καταλανού τεχνικού νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Μανρέσα, όπου δυστυχώς άφησε την τελευταία της πνοή.

Η Μάντσεστερ Σίτι στη σχετική της ανακοίνωση εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή της προς τον 49χρονο προπονητή της στις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές που βιώνει.

Μάλιστα θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω της απαγόρευσης μετακινήσεων, όπως όλα δείχνουν, ο Γκουαρντιόλα δεν θα μπορέσει να πει το τελευταίο «αντίο» στη μητέρα του.

Το σχετικό tweet του αγγλικού συλλόγου:

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .