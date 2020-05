Θρήνος στη Ρόμα: «Έφυγε» σε ηλικία 21 ετών ο πρώην παίκτης της ομάδας, Τζόζεφ Μπουάσε

Απέραντη θλίψη στην οικογένεια της Ρόμα και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, σκόρπισε το πρωί της Δευτέρας (25/05) η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του πρώην ποδοσφαιριστή των «Ρωμαίων», Τζόζεφ Μπουάσε Περφέξιον, σε ηλικία μόλις 21 ετών, από ανακοπή.

Ο εκλιπών, είχε φτάσει στην Ιταλία το 2016 ως πρόσφυγας, μαζί με άλλα παιδιά από το Καμερούν στα οποία υποσχέθηκαν μία «διαφορετική» ζωή ως ποδοσφαιριστές, όμως οι διακινητές που τους οδήγησαν ως την ιταλική πρωτεύουσα, τους εξαπάτησαν και τους εγκατέλειψαν σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό της Ρώμης.

Ο Μπουάσε δεν το έβαλε κάτω κι εντάχθηκε στην Liberi Nantes (ομάδα που αποτελείται ως επί το πλείστον από πρόσφυγες) και με τις επιδόσεις και την παρουσία του εκεί ως αμυντικός μέσος, τράβηξε πάνω του το ενδιαφέρον των ανθρώπων των τμημάτων υποδομής της Ρόμα.

Μετά από λίγους μήνες πήγε για να δοκιμαστεί κι εν τέλει κέρδισε την παρουσία του στην ακαδημία των «τζιαλορόσι».

Παρά το γεγονός ότι έκανε πολλές προπονήσεις (και) με την πρώτη ομάδα της Ρόμα υπό τις οδηγίες του Λουτσιάνο Σπαλέτι, έχοντας στο πλευρά του παίκτες σούπερ-σταρ όπως ο Φραντσέσκο Τότι και ο Ντζέκο, δεν βρήκε πολλές ευκαιρίες και δόθηκε δανεικός στη Βιτσέντζα και τη Serie B.

Το 2018 αποχώρησε από την οικογένεια της Ρόμα και έμεινε χωρίς ομάδα μέχρι τον Φεβρουάριο, όπου υπέγραψε συμβόλαιο στην Ουνιβερσιτατέα Κλουζ που αγωνίζεται στη Β’ Κατηγορία Ρουμανίας.

Η διοίκηση της Ρόμα, συγκλονισμένη από τον χαμό του νεαρού Καμερουνέζου, ανέβασε στους επίσημους λογαριασμούς της ιταλικής ομάδας, στο Twitter και στο Instagram «αποχαιρετιστήριο» μήνυμα, στο οποίο έγραφε: «Η Ρόμα θρηνεί τον θάνατο του πρώην παίκτη της ομάδας νέων, Τζόζεφ Μπουάσε Περφέξιον και "αγκαλιάζει" τα αγαπημένα του πρόσωπα σε αυτή την πολύ οδυνηρή στιγμή».

The club is desperately saddened to learn of the untimely death of former Primavera player, Joseph Bouasse Perfection.



The thoughts of everyone at #ASRoma are with all those closest to him. pic.twitter.com/Ipca8PnC3o