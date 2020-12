Θρήνος στους Μπόστον Σέλτικς - Πέθανε ο Κέι Σι Τζόουνς

Τα φετινά Χριστούγεννα συνδυάστηκαν με μία μεγάλη απώλεια για τους Σέλτικς, αλλά και για όλο το ΝΒΑ. Κι αυτό γιατί ο θρύλος της Βοστώνης, Κέι Σι Τζόουνς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Την είδηση έκανε γνωστή η ομάδα των Σέλτικς, αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο που έχει μπει στο hall of fame, έχει κατακτήσει δύο κολεγιακά πρωταθλήματα και χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς αγώνες.

Επίσης ο Τζόουνς είχε στεφθεί 12 φορές πρωταθλητής στο ΝΒΑ: 8 ως παίκτης, δύο ως βοηθός προπονητή και άλλες 2 ως πρώτος προπονητής.

Ο εκλιπών είχε κατακτήσει 11 τίτλους με τους Σέλτικς, ενώ το 1972 στέφθηκε πρωταθλητής ως βοηθός προπονητή των Λέικερς.

The Celtics family mourns the loss of twelve-time NBA champion, two-time NCAA champion, Gold medal-winning Olympian and Hall of Famer, K.C. Jones, as we celebrate his remarkable career and life.



