Αυξήθηκαν οι πιθανότητες συμμετοχής του Αντετοκούνμπο στον πρώτο τελικό του ΝΒΑ

Τεράστια προσπάθεια καταβάλλει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για να δώσει το «παρών» στη σειρά των τελικών του ΝΒΑ κόντρα στους Φοίνιξ Σανς και συγκεκριμένα στο Game 1, που είναι προγραμματισμένο για τα ξημερώματα της Τετάρτης (04.00, Cosmote Sport 4).

Ο Έλληνας αστέρας των Μιλγουόκι Μπακς ως γνωστόν έχασε τα δύο τελευταία παιχνίδια των «ελαφιών», απέναντι στους Χοκς. Ο λόγος ήταν φυσικά ο τραυματισμός που αποκόμισε σε μία φάση με τον Καπελά (υπερέκταση στο γόνατο) στο Game 4 της σειράς.

Πάντως ο «Greek Freak» είναι αποφασισμένος να υπερβάλλει εαυτόν προκειμένου να μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα του στην Phoenix Suns Arena.

Τα... ελάφια αναβάθμισαν το status του από doubtful (αμφίβολος) σε questionable (αμφισβητήσιμος), κάτι που δείχνει ότι υπάρχει ελπίδα να ξεκινήσει στο παιχνίδι κόντρα στην παρέα του Πολ και του Μπούκερ.

Πλέον άπαντες στην ομάδα θα περιμένουν να δουν σε τι κατάσταση θα είναι και αν είναι δυνατόν να δώσει το παρών στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των τελικών του ΝΒΑ.

